Земен трус с магнитуд 7 е регистриран в Китай, близо до границата с Киргизстан и Казахстан, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Разлюляването се е усетило и в Пакистан и Индия.

Епицентърът на труса е бил на 121 километра западно от китайския окръг Аксу и на 270 километра югоизточно от Алмати, дълбочината му е 9 километра. 30 минути по-късно са последвали са над 7 вторични труса, повечето от тях - с магнитуд над 5.

Властите се нуждаят от време, за да направят цялостна оценка на щетите, особено в по-отдалечените райони.

Възможни са прекъсвания на комуналните услуги и спиране на транспорта, особено в близост до епицентъра на земетресението.

„Вероятно ще има значителни щети, като засегнатите ще бъдат много", се казва в съобщение, цитирано от световните агенции.

Според Китайската служба за земетресенията трусът е започнал малко след два часа местно време. Съобщава се за шестима ранени. Повече от 120 къщи са били засегнати, предаде Асошиейтед прес.

Китайското министерство на извънредните ситуации информира, че няколко отдела координират усилията за оказване на помощ, като осигуряват памучни палатки, палта, матраци, сгъваеми легла и печки за отопление.

Много хора в засегнаите райони излязоха на открито с часове, въпреки минусовите температури.

Ден по-рано свлачище затрупа десетки хора и уби най-малко осем в югозападната част на Китай.

Земетресение през декември в северозападната част на страната уби 148 души и разсели хиляди в провинция Гансу.