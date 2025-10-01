Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано край югозападния бряг на остров Закинтос в 5:49 ч. сутринта в сряда, съобщава Институтът по геодинамиката към Националната обсерватория в Атина, предава eKathimerini.
Епицентърът на труса е бил на около 12 км западно-югозападно от Кери, на дълбочина от приблизително 18 км.
Няма данни за пострадали или нанесени щети към момента.
Закинтос в миналото е преживявал по-силни земетресения – през 2018 г. там беше регистриран трус с магнитуд 6,4, който предизвика щети, но за щастие не взе жертви.
Експерти уточняват, че сегашното земетресение да е със сравнително умерена сила, дълбочината му е допринесла за по-слабо усещане на повърхността.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK