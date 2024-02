Земетресение с магнитуд 6,3 е регистрирано близо до Хавайските острови. То е станало в района на Наалеху, в американският щат Хавай, съобщи Геоложкият институт на САЩ, цитиран от Ройтерс.

По негови данни епицентърът е бил на дълбочина 10 км, на 90 км южно от град Хило, в който живеят около 43 000 души.

BREAKING: A 5.7-magnitude earthquake struck near Pahala on Hawaii's Big Island on Friday, according to the U.S. Geological Survey. https://t.co/32Mcc56I6I pic.twitter.com/6FiTDD4nm3