Силно земетресение край Япония

Земетресение с магнитуд 6,1 бе регистрирано край северния японски остров Хокайдо, предаде Ройтерс, като се позова на националната метеорологична агенция.
Силният трус е станал на дълбочина от 20 километра, с епицентър край източното крайбрежие на Хокайдо.
Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.
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