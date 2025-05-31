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Силно земетресение край Япония

Има ли опасност от цунами?

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:54 ч. 31.05.2025 г.

Земетресение с магнитуд 6,1 бе регистрирано край северния японски остров Хокайдо, предаде Ройтерс, като се позова на националната метеорологична агенция.

Силният трус е станал на дълбочина от 20 километра, с епицентър край източното крайбрежие на Хокайдо.

Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.

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