Десетки сгради са срутени, а най-малко двама души са загинали при силния трус в Япония, предават местните медии, цитирани от Би Би Си.

Неизвестен брой хора са затрупани под развалини. Очаква се жертвите да са повече.

Земетресението с магнитуд 7,6 удари Централна Япония около 16:10 ч. местно време (07:10 ч. по Гринуич) на 1 януари. Епицентърът е в крайбрежния район Ното в префектура Ишикава.

Бяха издадени предупреждения за цунами, които бяха отменени после. Заради тях хиляди хора прекараха нощта в евакуационни центрове.

Look how powerful is #JapanEarthquake. Stone lantern collapsing at Hachimangu Shrine in Sanjo City, Niigata Prefecture.pic.twitter.com/Hgmsx11lJF