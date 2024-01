Земетресение с магнитуд 7,6 разлюля Япония. Властите в страната издадоха предупреждение за голямо цунами, предаде Би Би Си.

Жителите на крайбрежния район Ното в префектура Ишикава, където са достигнали вълни с височина пет метра, са помолени да се „евакуират незабавно на по-високи места“, посочва националната телевизия NHK.

Frightening visuals from Japan as it begins new year suffering a massive 7.6 magnitude earthquake. pic.twitter.com/e3gyiVkq8f

Предупреждения за цунами има и в съседните префектури Ниигата и Тояма, като предупредиха, че вълните там могат да достигнат 3 метра.

Обществената телевизия изписа с големи букви „ЕВАКУАЦИЯ“, призовавайки жителите да бягат на по-високи места въпреки зимното време.

Местните жители публикуваха видеоклипове от домовете си и вътрешността на метростанциите по време на земетресението.

Най-големият оператор на ядрена енергия в страната Kansai Electric, заяви, че не е имало "аномалия" в ядрените централи в засегнатия район.

Метеорологичната агенция на Южна Корея също предупреди, че вълни цунами до 0,3 м може да ударят източното крайбрежие на страната.