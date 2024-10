Силна турбуленция: Ловци на бури влязоха с малък самолет в урагана „Милтън“ (ВИДЕО)

Ловците на бури от Националната океанска и атмосферна асоциация (НОАА) на САЩ влязоха с малък самолет в урагана „Милтън“.

Видео от борда на полета показва силната турбуленция и летящо предмети около самолета заради силните ветрове, достигащи скорост от 270 км/ч.

Учените на борда събираха данни от бурята, която според президента Байдън ще бъде най-голямата в САЩ от 100 години.

Самолетът, с който са летели учените, се нарича „Мис Пиги“.

Очаква се ураганът "Милтън" да удари югоизточната част на Съединените щати тази нощ. Кадри показват окото на бурята, заснета от Космоса. Властите вече нарекоха „Милтън“ „урагана на века“.

В ход е масова евакуация в щата Флорида.

