След суперурагана „Хелън” САЩ са в очакване на опустошителната буря „Милтън”. Заради задаващата се катастрофа за американския щат Флорида, метеоролог на телевизия NBC 6 South Florida се просълзи в ефир.

Джон Моралес описва силата на урагана в понеделник сутринта, когато гласът му трепва.

„Това е невероятен, невероятен ураган! Налягането е паднало с 50 милибара за десет часа“, коментира той, докато показва радарни изображения на въртящата се стихия.

„Съжалявам, това е просто ужасно!“ Особено за щата Флорида, който е на пътя на бурята „Милтън“, а преди това беше ударен от „Хелън“, казва Моралес почти през сълзи.

Зрителите споделиха емоционалното видео в платформата X. Метеорологът се опитва да овладее емоциите си, докато описва метеорологичния феномен.

„Морето тук е толкова невероятно, невероятно топло“, казва той.

A very respectable & emotional weather man, John Morales, from Ch.6 - Miami talks about hurricane #MiltonFlorida pic.twitter.com/AeoFKiCYf4