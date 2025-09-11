Швеция извика руския посланик след нарушаването на полското въздушно пространство

Шведското външно министерство извика руския посланик, за да изрази протест срещу нарушенията на полското въздушно пространство от Москва ден по-рано, които Варшава определи като умишлени, предаде АФП.
„Руските нарушения са неприемливи и представляват заплаха за сигурността на Европа“, заяви шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард след срещата, по време на която „беше подчертана правото на Полша да утвърждава териториалната си цялост и да защитава въздушното си пространство“.
Полша съобщи в сряда сутринта (10 септември), че 19 дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на нощните руски въздушни удари в Украйна. Някои от дроновете са свалени от полски и холандски изтребители.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK