Говорител на израелската армия със специално изявление пред bTV след взрива на болницата в Газа. Майор Дорон Спилман категорично отрече информацията от „Хамас“, че Израел е поразила болницата при въздушни удари.

По думите му израелските отбранителни сили имат сигурни доказателства, че този взрив е причинен от палестинската въоръжена групировка „Ислямски джихад“ от тяхна „погрешно изстреляна ракета“.

„През изминалата нощ ние ударихме много стратегически цели в Газа. Убихме Айман Нуфал, член на Генералния военен съвет на „Хамас“ и Осама Мазини, един от главните им командири. И това е важна стъпка в отслабването на „Хамас“, знаем, че „Хамас“ го усеща. Ние ще продължим, те го започнаха. Ние ще се уверим, че всеки човек, който е свързан със зверствата в Израел от „Хамас“, вече няма да може да действа“, заяви майор Дорон Спилман, говорител на израелските отбранителни сили.

Същата информация е подадена и на президента на Съединените щати Джо Байдън.

Islamic Jihad struck a Hospital in Gaza—the IDF did not.



Listen to the terrorists as they realize this themselves: pic.twitter.com/u7WyU8Rxwz