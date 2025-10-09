"Ла Ниня" — по-хладната и понякога по-скъпо струваща "сестра" на "Ел Ниньо", пристигна, за да обърка времето по целия свят, съобщиха метеоролози, цитирани от АП.

Природният феномен "Ла Ниня" се появява, когато определени зони от централната част на Тихия океан се охладят с около половин градус по Целзий спрямо нормалното. В Съединените щати това често води до повече валежи, включително възможни снежни бури в северните райони, и засушавания на юг.

Феноменът може да доведе до обилни дъждове в Индонезия, Филипините, части от Австралия, цяла Южна Америка и Югоизточна Африка, но същевременно да предизвика суша в Близкия изток, Източна Аржентина, Източен Китай, Корея и Южна Япония, обясняват метеоролозите.

Обикновено по време на "Ла Ниня" ветровите характеристики благоприятстват появата на повече и по-силни бури, особено в края на годината и често в района на Карибите, посочва експертът по ураганите от Университета в Олбани Брайън Танг. В същото време Брайън Макнолди от Университета в Маями, който изучава тропическите циклони, морското равнище и екстремните горещини, уточни, че тази година "Ла Ниня" се появява твърде късно и е твърде слаба, за да нанесе значителни щети.

Специфичните характеристики на явлението, особено поривите на вятъра, обикновено увеличават ураганната активност. Все пак до момента това не се наблюдава, а дългосрочните компютърни модели не предвиждат подобна тенденция през следващите седмици, посочва експертът по ураганите от Държавния университет на Колорадо Фил Клоцбах.

Някои проучвания показват, че в Съединените щати "Ла Ниня" може да бъде по-скъпа от по-топлия си "братовчед" "Ел Ниньо". Икономическо изследване от 1999 г. установи, че сушата, причинена от "Ла Ниня", струва на американското селско стопанство между 2,2 и 6,5 милиарда долара — значително повече от щетите за 1,5 милиарда долара, причинени от "Ел Ниньо".

