Северна Корея отбелязва днес 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия (КТП). В честванията участват редица високопоставени чуждестранни пратеници и лидери, предаде Асошиейтед прес.

Празненствата трябва да демонстрират отново как Северна Корея гради отношения с някои ключови глобални играчи и съюзници като Китай и Русия, които изпратиха високопоставени представители, отбелязва АП.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун вижда в Китай най-важния си съюзник, а през последните години изгради връзки и с Русия, на която изпрати севернокорейски войници, за да участват във войната срещу Украйна.

През септември Ким застана до китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин по време на посещение в Пекин, за да присъства на грандиозния военен парад по случай края на Втората световна война.

Плановете за това какво ще се случи по време на честванията не са разкрити, но в Пхенян вече са пристигнали някои чуждестранни лидери.

Така китайският премиер Ли Цян е вече в Китай, като той става най-високопоставеният китайски политик на посещение в КНДР от 2019 г. насам. Той е един от седемте членове на Постоянния комитет на Политбюро на ККП - върхът на властта в Китай.

Русия изпрати бившия си президент и настоящ председател на управляващата партия „Единна Русия“, както и заместник-председател на Съвета за национална сигурност, Дмитрий Медведев. Северна Корея разширява сътрудничеството си с Русия, предоставяйки войски и боеприпаси в подкрепа на войната ѝ срещу Украйна.

„Корейската работническа партия потвърди твърдата си солидарност с позицията на Русия по разрешаването на кризата в Украйна и пълната си подкрепа за специалната военна операция, провеждана от руските въоръжени сили“, се казва в днешно съвместно изявление, публикувано от КПК и управляващата руска партия „Единна Русия“, цитирано от ТАСС.

Генералният секретар на Комунистическата партия на Виетнам То Лам също е пристигнал вчера в Северна Корея за честванията, съобщиха виетнамските държавни медии. Като генерален секретар на Комунистическата партия във Виетнам, той заема същата лидерска позиция, която Ким Чен-ун заема в Корейската трудова партия.

Планира се и присъствието на президента на Лаос и генерален секретар на Лаоската народно-революционна партия Тонглун Сисулит.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase