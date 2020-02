Миналата седмица видео с тормозено в училище 9-годишно момче от Австралия предизвика вълна от съпричастие.

Куейдън Бейлис е роден с хипофизарен нанизъм - той е малък човек и е подлаган на системен тормоз от съучениците си цял живот.

След излъчване на видеото, стотици знаменитости се обединиха в подкрепа на детето.

I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K