„На 7 октомври „Хамас“ нападна Израел. Те избиваха, изтезаваха, изгаряха, изнасилваха, кастрираха и отвличаха невинни хора. След над 100 дни посетих кибуца Беери. Миризмите и сцените все още се усещат силно“, написа в социалната мрежа Инстаграм Линой Ашрам – един от най-известните спортисти в Израел и първата израелка с олимпийска титла по художествена гимнастика.

Тя е олимпийска шампионка по художествена гимнастика в индивидуалната надпревара и в многобоя от Токио през 2021 година. Шест пъти е световна вицешампионка в многобоя на индивидуално.

На снимките Ашрам е до опожарените и полуразрушени сгради. Има следи от куршуми по стените и дупки по прозорците.

Нападението над кубица Беери я заварва, докато е в България, за да преподава в свои два мастъркласа, в които участваха над 200 деца и 25 треньори.

27 часа – толкова продължава клането и борбата за оцеляване в кибуца, намиращ се на около 5 километра от Ивицата Газа. До пристигането на военните сили над 80 души са били убити – един на всеки 10 от кибуца. Около 30 души са били отвлечени. Групировката „Хамас“ убива над 1400 души в населените места, военните бази и провеждащия се в близост музикален фестивал. Най-малко 240 души са похитени и държани като заложници.

„Никога не съм мислила, че нещо подобно може да ни се случи отново. Трябва да продължим борбата си за защита на нашата страна“, допълва в публикацията си Линой Ашрам.

Сред разрушените домове в кибуца Беери е и този на Юли Бен Ами. Оцелели от клането разказаха ексклузивно за bTV какво се е случило на 7 октомври.

„Искам да им кажа, че ги обичам” – с тези думи пред специалните пратеници на bTV Петър Нанев и оператора Красимир Първанов Юли Бен Ами започва историята за 960-те минути, прекарани в бомбоубежището на дома си.

„Искам да им кажа, че ги обичам и със сестрите ми ги чакаме. Имам три сестри. Те са също като мен – силни. Чувстваме, че родителите ми са живи и искаме просто да си дойдат“, казва Юли.

Три месеца минаха от срещата на екипа ни с Юли Бен Ами. На 29 ноември майка ѝ Раз Бен Ами е освободена от „Хамас“ – 54 дни след отвличането си заради здравословни проблеми.

Raz and Ohad Ben Ami were taken hostage from their home in Kibbutz Be’eri by Hamas terrorists on October 7.



Raz was finally released on Wednesday. By Friday, she had joined Israelis on the streets to call for the release of her husband. #BringThemAllHomeNow pic.twitter.com/IcpVsZ954C