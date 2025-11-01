Нови сателитни изображения показват, че масовите убийства вероятно продължават в и около суданския град Ел-Фашер, съобщиха изследователи от Йейл, дни след като той бе завзет паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Във война с редовната армия от април 2023 г., тези сили превзеха Ел-Фашер в неделя, изтласквайки армията от последната ѝ крепост в западния регион Дарфур след мъчителна 18-месечна обсада. След падането на града се появиха съобщения за екзекуции, сексуално насилие, нападения срещу хуманитарни работници, грабежи и отвличания, а комуникациите остават до голяма степен прекъснати.

Доклад на Лабораторията за хуманитарни изследвания на Йейлския университет в петък заяви, че нови сателитни кадри им дават основание да смятат, че голяма част от населението може да е „мъртво, заловено или укриващо се“. Лабораторията е идентифицирала най-малко 31 групи от обекти, съответстващи на човешки тела, между понеделник и петък, в квартали, университетски терени и военни обекти. „Индикатори, че масовите убийства продължават, са ясно видими“, каза лабораторията.

Оцелелите от Ел-Фашер, които са стигнали до близкия град Тавила, са разказали на AФП за масови убийства, за деца, застреляни пред родителите им, и за цивилни, бити и ограбени, докато са бягали. Хаят, майка на пет деца, която е избягала от Ел-Фашер, каза, че „младите мъже, пътуващи с нас, са били спрени“ по пътя от паравоенни формирования и „не знаем какво се е случило с тях“.

ООН съобщи, че над 65 000 души са избягали от Ел-Фашер, но десетки хиляди остават в капан. Около 260 000 души са били в града преди превземането на града. СБП твърди, че е арестувала няколко бойци, обвинени в злоупотреби, но ръководителят на хуманитарната помощ на ООН Том Флетчър постави под въпрос ангажимента на СБП да разследва нарушенията. Както тези формирования, така и армията са обвинявани във военни престъпления по време на конфликта.

Падането на Ел-Фашер дава на СБП пълен контрол над столиците на всичките пет щата в Дарфур. По този начин Судан става разделен по оста изток-запад, като армията контролира северната, източната и централната част.

