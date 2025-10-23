dalivali.bg
След санкциите: САЩ все още имат желание за среща с Русия

САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ и обявиха, че са готови да предприемат и още действия

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:18 ч. 23.10.2025 г.

САЩ продължават да имат желание да се срещнат с Русия въпреки наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп нови санкции срещу Москва, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от агенциите.

"Все още бихме се срещнали с руснаците", каза той пред репортери, преди да се отправи към Близкия изток. "Винаги ще бъдем заинтересовани от диалог, стига да има възможност за постигане на мир."

Преди това САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна.

