Американската армия е поразила и потопила венецуелски плавателен съд с наркотици в международни води, при което са загинали трима души. Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, като твърди, че лодката е била насочена към САЩ.

Тръмп заяви в социалната мрежа Truth Social, че операцията е била „втори удар срещу изключително насилствени наркокартели и терористи“, които според него застрашават националната сигурност на САЩ. Той публикува и кратко видео, показващо експлозия на плавателен съд в открито море.

По-късно в Овалния кабинет Тръмп допълни, че имало „доказателства и записи“, че лодката е превозвала кокаин и фентанил: „Големи торби с наркотици бяха разпръснати из океана. Ние внимателно документирахме всичко“.

Малко преди изявлението на Тръмп, президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини Вашингтон в „агресия“ и заяви, че страната му ще се защитава. Той нарече американския сенатор Марко Рубио „господар на смъртта и войната“.

Снимка: Donald Trump / Truth Social

Напрежението между двете страни ескалира, след като САЩ изпратиха военни кораби в южната част на Карибско море за операции срещу наркотрафика. Преди дни при подобна атака бяха убити 11 души на борда на друг плавателен съд, пренасящ наркотици.

Рубио защити първия удар, като каза, че Вашингтон има „100% сигурност“, че плавателният съд е участвал в трафик към САЩ.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK