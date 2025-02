САЩ с поредица фатални авиокатастрофи от началото на годината: Безопасно ли е летенето?

Десет авиокатастрофи с фатален край от началото на годината се случиха в Съединените щати. Трагичните инциденти отнеха стотици човешки животи и нанесоха значителни материални щети.

Въпреки това данните от Националната транспортна безопасност показват, че януари месец поставя рекорд за най-нисък брой инциденти с въздухоплавателни средства отвъд Океана.

През първия месец на 2025 г. са регистрирани общо 62 инцидента, което е с 18 по-малко в сравнение с януари 2024 г. Преобладаващото мнозинство от тези инциденти са били с малки частни самолети.

29 януари – Вашингтон

В късните часове на 29 януари пътнически самолет се сблъска с военен хеликоптер в небето над Вашингтон, отнемайки живота на 67 души – това са всички пътници и пилоти на борда на двата летателни апарата.

След сблъсъка с хеликоптера самолетът падна в река Потомак, близо до националното летище „Роналд Рейгън“. Последваха спасителни и издирвателни операции, които продължиха с дни.

За жалост без резултат - оцелели нямаше.

Причините за инцидента все още са неясни. Според разследването на Националния съвет за сигурност на транспорта (NTSB), хеликоптерът е летял на височина, която е надвишавала разрешената, което може да е довело до катастрофата.

31 януари – Пенсилвания

Медицински транспортен самолет се разби в жилищен район в американския щата Пенсилвания. На борда му имаше четирима членове на екипажа, дете пациент и негов придружител, но отново нямаше оцелели.

A Jet Rescue air ambulance has crashed in Philadelphia, resulting in the tragic loss of all personnel onboard, including the flight crew, medical team, and the patient under transport. pic.twitter.com/lv884VtfvK

Според Националния съвет за сигурност на транспорта в САЩ падането на самолета е било инцидент.

6 февруари, Аляска

Малък самолет, превозващ 10 души, катастрофира в Аляска, след като загуби скорост и височина и изчезна от радарните екрани.

Самолетът пътуваше от село Уналаклийт до град Номе - двата града се намират на около 235 км един от друг през Нортън Саунд.

Той беше намерен без нито един оцелял на борда.

10 февруари, Аризона

Два частни самолета се сблъскаха на летище Скотсдейл в Аризона, като при инцидента загина един човек, а четирима бяха ранени.

Според Федералната авиационна администрация на САЩ (FFA), сблъсъкът настъпил, когато един от самолетите се отклонил от пистата след кацане и се е сблъскал с другия, който бил паркиран на летището.

19 февруари – Аризона

В сутрешните часове на 19 февруари два малки самолета се сблъскаха във въздуха в Аризона, близо до летище Марана Регионал.

На борда на всеки от тях имаше по двама души, които загинаха.

Летището, на което е станала катастрофата, няма контролна кула за въздушен трафик. Националния съвет за сигурност на транспорта е започнал разследване по случая за изясняване на причините за инцидента.

