Кадри разкриват момента на катастрофата между военния хеликоптер и пътническия самолет край Вашингтон.

Припомняме, че за катастрофата стана ясно в ранните часове на 30 януари. Инцидентът се е случил около 21:00 ч. местно време тази вечер.

Самолетът е пътувал от Уичита, щата Канзас, за Вашингтон. Той е паднал в река Потомак близо до националното летище „Роналд Рейгън“.

На борда му е имало 60 пътници и четирима души екипаж, според авиолинията, изпълняваща полета - American Airlines.

#BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ