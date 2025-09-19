Съединените щати наложиха за шести път вето в Съвета за сигурност на ООН върху проекторезолюция, която изисква незабавно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците.
Аргументът за блокирането на текстовете е, че те не осъждат достатъчно категорично "Хамас" и не признават правото на Израел на самозащита.
Всички останали 14 членки на Съвета гласуваха "за". Резолюцията определя хуманитарната ситуация в Газа като "катастрофална" и призовава Израел да премахне ограниченията за помощ.
Вашингтон е най-близкият съюзник на Израел, а администрацията на Доналд Тръмп стои непоколебимо до еврейската държава въпреки засилващите се критики към войната в Газа.
Междувременно ООН предупреждава, че основните ресурси и услуги за цивилните в град Газа се сриват, докато Израел разширява офанзивата си.
Натискът върху Израел напоследък се засили и вероятно ще се увеличи още повече преди Общото събрание на ООН следващата седмица. В понеделник се очаква редица страни, включително Франция, да признаят палестинска държава на конференция, посветена на решението за две държави.
