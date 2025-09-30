САЩ депортират 120 иранци след сключена сделка с Техеран

Иран заяви, че 120 негови граждани са депортирани от САЩ като част от мерките на президента Доналд Тръмп срещу имиграцията, съобщи Би Би Си.

„Тези лица ще се върнат в страната през следващите един или два дни“, заяви служителят на иранското външно министерство Хосейн Нушабади пред иранската държавна информационна агенция Tasnim.

Той каза, че повечето от тези, които са били превозени до Иран през Катар, са влезли в САЩ нелегално, главно през Мексико.

През последните години се наблюдава увеличение на броя на иранците, влизащи в САЩ, включително много от тях, които се страхуват от преследване у дома.

Това е рядък случай на сътрудничество между Иран и САЩ, които нямат официални дипломатически отношения.

Нушабади заяви, че като част от сделката се очаква около 400 ирански граждани да бъдат депортирани от САЩ, като този първи полет се счита за началото на процеса.

САЩ вече са постигнали двустранни споразумения за депортиране с редица държави.

По-рано тази година Панама и Коста Рика се споразумяха да приемат няколкостотин африкански и азиатски мигранти от САЩ.

Президентът Тръмп многократно е обещавал да намали имиграционния поток към САЩ и планира да депортира рекорден брой хора, живеещи в страната без легален статут, включително в страни със спорни показатели за правата на човека.

Той обеща да „стартира най-голямата програма за депортиране на престъпници в историята на Америка“, но не е известно дали депортираните ирански граждани имат криминално досие.

Действията на Тръмп предизвикаха силни критики от правозащитни организации в САЩ и чужбина, които твърдят, че мигрантите са изправени пред риска да бъдат изпратени в страни, където не се знае какво ще им се случи.