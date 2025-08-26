Мълния удря неочаквано 30-годишен мъж, докато изпълнява работните си ангажименти.

Травис Кърц е мениджър на имоти и прави ежедневните си обиколки, когато внезапно е повален пред пицария във Флорида.

Мъжът вървял под слаб дъжд, а в следващия момент лежал парализиран на земята.

Той оцелява - отчасти благодарение на собственика на пицария Марк Рицото, който реагирал веднага и се обадил на 911, разказва Valley News.

„Усетих как цялата сграда се разтресе. Чух силно гърмене, помислих: „Това удари нещо.“ Погледнах през прозореца и тогава го намерих“, разказва Рицото.

„Тялото му гореше, беше толкова горещ. Беше толкова невероятно“, споделя още той.

Тялото на Травис се свило, той вече не можел да говори и да се движи. Лежал между дърво и пощенска кутия. Собственикът на пицарията опитал да вдигне пострадалия мъж. Травис обаче не спирал да се гърчи, а в устата му имало кал и трева.

Сърцето му биело учестено. Лекарите отчели 265 удара в минута в линейката, мускулите му били схванати.

Мъжът остава жив и се бори да продължи земния си път. И успява – след няколко дни в болницата.

„Всеки един мускул в тялото ми се сви до степен, в която не можех да функционирам, не можех да говоря, не можех да ходя, не можех да правя нищо. Това беше силата на болката. А тя беше непоносима“, казва Травис.

Той се завръща на мястото на инцидента почти седмица по-късно, събирайки се отново с мъжа, който му е помогнал да бъде спасен.

Снимка: Личен архив

„Казвам ти, че си голям късметлия. Бог беше на твоя страна. Имаше ангели хранители“, смята Рицото.

„По Божията милост, Бог се погрижи да съм тук с причина. Сега и аз имам втори поглед към живота“, казва Кърц.

30-годишният мъж все още се бори със загуба на паметта и нормалните си двигателни умения.

