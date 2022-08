Косово и Сърбия постигнаха споразумение за документите за самоличност. Това обяви в „Туитър“ върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел.

"Имаме сделка. В рамките на подкрепяния от ЕС диалог Сърбия се съгласи да премахне документите за влизане и излизане за притежателите на косовски документи за самоличност, а Косово се съгласи да не ги въвежда за притежателите на сръбски документи за самоличност", обяви Борел.

Kosovo Serbs, as well as all other citizens, will be able to travel freely between Kosovo & Serbia using their ID cards. The EU just received guarantees from PM Kurti to this end.



This is a European solution. We congratulate both leaders on this decision & their leadership

(2/2)