За първи път от началото на войната в Ивицата Газа Европейската комисия ще обсъди и предложи санкции срещу Израел. Те имат търговски и политически характер.

Част от мерките са преустановяване на търговски облекчения между Брюксел и Тел Авив, както и индивидуални ограничения срещу крайнодесни министри в израелския кабинет.



Предложението на Комисията ще бъде обсъдено и от постоянните представители на страните членки. Европейският съюз е раздвоен по въпроса за израелските санкции.

Според изданиeто "Политико", коалиция държави, водени от Германия и Италия, ще блокират предложението на Комисията.

