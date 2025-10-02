Два пътнически самолета се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк, съобщиха местните летищни власти и авиокомпанията, пише CBS News.

Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия, според изявление на пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.

Един човек е бил откаран в болница с „неживотозастрашаващи наранявания“, добавиха те. Съобщава се за леко ранена стюардеса, предаде АФП.

Властите заявиха, че полетите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.

Крилото на самолета, който се движеше по пистата преди излитането си за Роанок, Вирджиния, е „докоснало фюзелажа на пристигащия самолет“.

Двата самолета са имали общо 93 пътници и членове на екипажа на борда, добави Delta.

