Два пътнически самолета се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк, съобщиха местните летищни власти и авиокомпанията, пише CBS News.
Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия, според изявление на пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.
Един човек е бил откаран в болница с „неживотозастрашаващи наранявания“, добавиха те. Съобщава се за леко ранена стюардеса, предаде АФП.
Властите заявиха, че полетите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.
Крилото на самолета, който се движеше по пистата преди излитането си за Роанок, Вирджиния, е „докоснало фюзелажа на пристигащия самолет“.
Двата самолета са имали общо 93 пътници и членове на екипажа на борда, добави Delta.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK