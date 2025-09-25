Самолетът на премиера на Израел Бенямин Нетаняху е поел по необичаен маршрут за сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, в опит да избегне прелитане над европейски страни, особено Франция.

Самолетът избягваше прелитане над европейски страни, пресичайки само Гърция и Италия и продължавайки през Гибралтарския проток, за да заобиколи Франция на фона на напрежението с Макрон и страха от арест в случай на аварийно кацане.

Според дипломатически източник на Франс прес Франция е одобрила искането на Израел да използва въздушното ѝ пространство.

Въпреки това, според публично достъпни данни за проследяване на полети, самолетът на Нетаняху, „Wing of Zion“, е поел по най-южния възможен маршрут, избягвайки изцяло френското и другото европейско въздушно пространство.

Той е прелетял над Средиземно море, преминал над Гърция и Италия, след което е излязъл в Атлантическия океан през Гибралтарския проток.

Израелски медии съобщиха, че това отклонение е целяло да се избегнат страните, подписали Римския статут на Международния наказателен съд - договора, който предвижда, че държавите по него могат да приложат в случай на спешно кацане заповедта за арест на израелския лидер, издадена от МНС.

Съдът издаде тази заповед през ноември. Тогава беше издадена и заповед за арест на бившия министър на отбраната на Израел Йоав Галант. И двете заповеди са за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Ивицата Газа.

