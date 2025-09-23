Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава БТА.
Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA), която е подчинена на Министерството на транспорта.
Според информацията авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане.
Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, предава румънската медия Диджи24.
От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване и че са предприети допълнителни мерки.
Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.
Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.
