Самолет със стотици пътници на борда е бил принуден да кръжи няколко минути над международното летище в румънския град Клуж-Напока заради заспал авиодиспечер, съобщава БТА.

Информацията за случая е потвърдена от Румънската администрация на услугите за въздушно движение (ROMATSA), която е подчинена на Министерството на транспорта.

Според информацията авиодиспечерът е заспал по време на нощна смяна, точно когато самолетът се подготвял за кацане. Тъй като не успял да установи връзка с местното управление за въздушно движение, самолетът бил принуден да кръжи над летището доста време, докато получи разрешение за кацане.

Инцидентът е станал през месец май, но става обществено достояние едва сега, предава румънската медия Диджи24.

От Румънската администрация на услугите за въздушно движение посочиха, че тече разследване и че са предприети допълнителни мерки.

Официалните лица твърдят, че безопасността на пътниците и на самолета не са били застрашени в нито един момент.

Замесените служители продължават да работят, тъй като не са признати за виновни.

