Полет на Swiss International Air Lines е бил принуден да извърши аварийно кацане в понеделник поради дим на борда, съобщиха от авиокомпанията.

Полет LX1885 е бил на път от Букурещ за Цюрих, когато екипажът е решил да прекъсне пътуването поради проблеми с двигателя и дим на борда на самолета Airbus A220-300, се казва в изявление на швейцарския флагмански превозвач, пише Си Ен Ен.

Самолетът се приземи благополучно в австрийския град Грац и всички 74 пътници и петима членове на екипажа бяха евакуирани.

12 пътници и четирима членове на екипажа са получили медицинска помощ. Един член на екипажа е транспортиран до болница с хеликоптер, като състоянието му остава неясно.

Самолетът е бил отстранен от пистата, съобщиха от авиокомпанията. Не е ясно каква е причината за дима.

A Swiss Airbus A220-300 aircraft from Bucharest to Zurich made an emergency landing in Graz owing to Engine issues and smoke detection in both cockpit and cabin on Monday.



All the 74 passengers were evacuated, but 10 of them and 5 crew members were given medical attention as… pic.twitter.com/Z82QhhkFWq