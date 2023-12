Извънредна ситуация е възникнала на летището в Стокхолм, след като самолет Boeing 737 MAX 8-200, пътуващ за Краков, се е изпълнил с дим в кабината преди излитане. Инцидентът е станал в неделя, предава NYP.

Ryanair/Buzz 737 MAX evacuated at Stockholm-Arlanda Airport after smoke filled the cabin while starting the engines. No injuries reported. pic.twitter.com/k1pQs6mz4x