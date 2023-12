Стотици хиляди хора по света всяка година умират от малария и други болести, разпространявани чрез ухапване от комари. Всички тези ухапвания са от женски, които притежават специализирана анатомия, която липсва при мъжките.

Оказва се, че това невинаги е било така.

Изследователите казаха, че са открили най-старите известни вкаменелости на комари - два мъжки в парчета кехлибар, датиращи отпреди 130 милиона години през ерата на динозаврите. Откритието е направено близо до град Хамана в Ливан, предава Ройтерс.

За тяхна изненада, мъжките комари са имали удължени пробиващи и смучещи хоботчета, които сега се наблюдават само при женските.

„Ясно е, че са се хранили с кръв. Това откритие е голямо в еволюционната история на комарите“, обясни палеонтологът Дани Азар от Китайската академия на науките.

Двата открити комара наподобяват по размер и външен вид съвременните комари, въпреки че хоботите им са по-къси от тези на женските.

„Само оплодените женски комари смучат кръв, защото се нуждаят от протеини, за да може яйцата им да се развият. Мъжките и неоплодените женски се хранят с нектар от растенията. Някои мъжки въобще не се хранят“, допълни палеонтологът.

The Oldest Fossil Mosquito, and its from the Lower Cretaceous amber of Lebanon. Two specimens (only holotype shown in picture below) have been found and are probably blood-sucking males, unlike modern forms where only the females suck blood!https://t.co/072C1aufCk pic.twitter.com/pv22NzUN8s