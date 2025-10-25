dalivali.bg
Само за година: Два пъти повече освободени по погрешка затворници във Великобритания

Над 260 души са излезли на свобода заради законови неуредици

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:24 ч. 25.10.2025 г.

Броят на затворниците, освободени по погрешка във Великобритания, се е увеличил над два пъти през последната година, става ясно от официален доклад, цитиран от БТА.

Данните бяха публикувани днес, след като кандидатът за убежище Хадуш Герберсласие Кебату, който предизвика национални протести в страната след сексуални посегателства срещу жена и 14-годишно момиче, беше пуснат неоснователно вчера сутринта. Тридесет и осем годишният мъж от Етиопия бе осъден на една година затвор една миналия месец.

Британските власти издирват Кебату, за да го върнат в затвора.

Никола Саркози стана дядо за трети път - в затвора

По данни на Службата за затвори и пробация на Негово Величество между април миналата година и март са били освободени по погрешка 262 затворници. За сравнение, през предходния едногодишен период са били пуснати неоснователно 115 затворници.

Докладът отчита, че такива грешки "остават рядко срещани", и допусна, че увеличението на тези случаи е свързано с промените в законодателството и програмата за предсрочно освобождаване, въведена от управляващата Лейбъристка партия през септември миналата година.

