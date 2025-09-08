dalivali.bg
Съдят лекар за отравяне на 30 пациенти, 12 от които са починали

Години наред се смята, че той е вкарвал венозно големи дози лекарства на болните

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:09 ч. 08.09.2025 г.

Бивш анестезиолог е подведен под съдебен процес в Източна Франция, обвинен в умишлено отравяне на 30 души, включително 12 пациенти, които са починали, пише Би Би Си.

Осъдиха австралийката, отровила с гъби роднините си, на доживотен затвор

53-годишният Фредерик Пешиер, считан от колегите си за изключително талантлив лекар, за първи път е бил разследван преди 8 години, когато е бил заподозрян в отравяне на пациенти в две клиники в град Безансон между 2008 и 2017 г.

Въпреки сериозните обвинения срещу него, Пешиер остава на свобода под съдебен надзор и в понеделник заяви пред френското радио, че „няма доказателства за обвиненията в отравяне“.

Процесът ще продължи повече от три месеца и в него участват над 150 души, представляващи 30-те предполагаеми жертви.

Твърденията за отравяне се появиха през януари 2017 г., когато 36-годишната пациентка Сандра Симар, която иначе е здрава, претърпява операция на гръбначния стълб и сърцето ѝ спира да бие.

Трима починали след обяд с говеждо с гъби: Двойник на печурката вероятно е причинил натравянето

След като лекар от интензивното отделение не успява да я съживи, Фредерик Пешиер ѝ прави инжекция и пациентката изпада в кома, но оцелява. Интравенозните лекарства, използвани за лечението ѝ, показват концентрации на калий, 100 пъти по-високи от очакваната доза, затова е подаден сигнал за тревога до местните прокурори.

Друг сериозен инцидент засяга 70-годишен мъж е само няколко дни по-късно, когато  Пешиер заява, че е открил три торбички с парацетамол, които са били подправени, след като е дал обща анестезия.

Лекарят казва тогава, че е бил набеден, но няколко седмици по-късно срещу него започва официално разследване.

Един от адвокатите му заяви, че той е чакал 8 години, за да докаже най-накрая невинността си, а бившият анестезиолог обясни пред радио RTL, че това е шанс да „сложи всички карти на масата“.

„След като напуснах, те все още имаха подобни случки в болницата. Когато напуснах през март 2017 г., имаше още девет други, които бяха обявени след това“, каза той пред радио RTL.

След това разследващите проучиха други сериозни нежелани събития от 2008 г., засягащи пациенти на възраст от 4 до 89 години, в двата големи здравни центъра, в които той е работил в Безансон.

През 2009 г. трима пациенти без анамнеза за сърдечни заболявания са реанимирани в поликлиниката „Франш-Конте“ по време на малки операции.

Открити са 12 подозрителни случая с пациенти, които не са реанимирани, включително няколко, които не са подлежали на обяснение.

82-годишна жена даде 4500 лева на мним лекар

Дамиен Иелен е първият смъртен случай през октомври 2008 г. На 53-годишна възраст той постъпва в клиника „Сен-Винсент“ за рутинна операция на бъбреците и почива след сърдечен арест. По-късно тестовете показват, че му е била дадена потенциално смъртоносна доза лидокаин.

Фредерик Пешиер произхожда от семейство на медицински специалисти; баща му също е бил анестезиолог.

Прокуратурата твърди, че той е подправял интравенозни лекарства, за да предизвика сърдечни арести, като средство за отмъщение срещу колеги. Те казват, че той е бил „общият знаменател“ във всички случаи на отравяне.

Процесът ще продължи до декември, а обвиняемият ще остане на свобода под съдебен надзор. Ако бъде признат за виновен, той ще получи доживотна присъда.

