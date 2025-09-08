dalivali.bg
Осъдиха австралийката, отровила с гъби роднините си, на доживотен затвор

Ерин Патерсън не е проявила никакво разкаяние към роднините на бившия си съпруг, след като ги е отровила със зелена мухоморка

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:00 ч. 08.09.2025 г.

Австралийка, осъдена за убийството на трима възрастни роднини на бившия си съпруг с ястие с отровни гъби, беше осъдена на доживотен затвор с 33 години без право на условно освобождаване.

Това е една от най-дългите присъди, налагани на жена, в страната.

Съдията по делото заяви, че Ерин Патерсън не е проявила никакво разкаяние към роднините на бившия си съпруг, след като им е сервирала индивидуални порции, подправени с отровни гъби.

Снимка: EPA

Петърсън беше призната за виновна през юли за убийството на свекърва си Гейл Петърсън, свекъра си Доналд Петърсън и сестрата на Гейл, Хедър Уилкинсън, в случай, който беше проследен в целия свят.

Трима починали след обяд с говеждо с гъби: Двойник на печурката вероятно е причинил натравянето

Журито също така призна 50-годишната жена за виновна в опит за убийство на Иън Уилкинсън, съпруга на Хедър, който оцелял след вечерята през 2023 г. в дома на Патерсън в Леонгата, град с около 6000 жители, разположен на около 135 км югоизточно от Мелбърн.

Съдия Кристофър Бийл заяви, че значителното планиране на убийствата и липсата на разкаяние у Патерсън означават, че нейната присъда трябва да бъде дълга.

Обвиняемата за убийствата с гъби на фаталния обяд: Случайно ги сложих, каза тя през сълзи

Периодът без право на условно освобождаване от 33 години за Патерсън е най-дългият за жена, осъдена за убийство във Виктория.

