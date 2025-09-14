На 14 септември Кръстовден празнуваме Въздвижението на Честния кръст, което в превод от църковнославянски означава въздигане на Честния кръст. Това коментира протойерей Спас Рангелов от църквата „Рождество Богородично“ в София, предаде БГНЕС.

Той разказа, че историята на празника датира от времето на император Свети Константин Велики, когато Римската империя е била нападната от варварите.

„Бидейки по това време все още езичник, на императора му се явява Христос и му казва: „С този знак ще победиш.“ На сутринта Константин Велики заповядва на всички щитове и знамена да бъде изобразен Честният кръст на нашия Спасител Иисус Христос. Така Рим побеждава, въпреки че разполага с много по-малка армия от тази на противниците си. Това е и моментът, в който император Константин се обръща към Христовата вяра“, обясни отец Спас.

Важна роля изиграва и майката на императора Света Елена, която нарежда да се направят разкопки в Палестина, на мястото наречено Голгота, където е разпънат Христос. ю

„Когато намират Кръста на Христос, именно тогава е неговото въздигане. Имаме още много чудеса, които са свързани с Кръста на Христос и това е причината да празнуваме Кръстовден“, подчерта отец Спас.

Ако се върнем назад във времето, ще видим, че по време на Римската империя кръстът е бил символ на огромно наказание. На кръст са били разпъвани хора, които не са били римски граждани. Позорът на това наказание е бил голям, а смъртта – много мъчителна.

„С идването на Христос и неговата смърт на кръста става спасение за нас православните християни. До ден-днешен всеки християнин носи на врата си, или пък на ръката си, под форма на гривна Честния кръст. Това, което е било срам някога, в днешно време е символ на спасението. На този кръст са изкупени нашите грехове от нашия спасител Христос. Така, въздигайки Честния кръст, празнуваме Кръстовден“, добави отец Спас.

Той посочи, че празнуваме Честния кръст няколко пъти в годината. „Третата неделя на Великия пост е отдадена на Честния кръст, наричана Кръстопоклонна. В началото на Богородичните пости, на 1 август, изнасяме Честния кръст от олтара, за да се поклоним всички православни християни и така да започне Богородичният пост с благословение и със силата на Честния кръст. На Разпети петък, когато нашият Бог Христос е разпънат на кръста, също отдаваме почит на Честния кръст“, обясни свещеникът.

По повод на празника, отец Спас пожела на всички да носят кръста си и да славят Бога.

„Както казва Христос, който не може да носи кръста си, не е достоен за него. На Кръстовден да знаем, че всеки от нас в трудностите трябва да носи кръста си и да благодари на Бога, по този начин тези трудности стават по-леки“, добави отец Спас от църквата „Рождество Богородично“.

