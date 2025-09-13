Хиляди вярващи от всички краища на България се събират в навечерието на Кръстовден в местността Кръстова гора в Родопите. Още преди залез хълмът беше пълен с поклонници.

На Кръстова гора вярващите прекарват нощта в молитва, с надеждата за чудо и изцеление.

На 14 септември православната църква отбелязва Въздвижение на Светия кръст Господен. С Кръстовден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента.

Празникът е установен във връзка със знаменателни събития в историята на Христовата църква - чудодейното явяване на Светия кръст на император Константин Велики, намирането на Светия кръст на Голгота от майката на Константин Велики царица Елена, посетила светите места в Палестина, връщането на животворящия Кръст от персийски плен през XVII век.

Именно на този ден се вярва, че се е случило чудото с Христовия кръст.

