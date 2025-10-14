Китайският гигант в онлайн търговията Temu е увеличил повече от два пъти печалбата си в Европейския съюз през миналата година, достигайки близо 120 милиона долара, въпреки че в европейското му подразделение работят само осем служители.

Печалбата преди облагане с данъци е скочила с 171% за 12-те месеца до декември 2024 г. – от 44,1 млн. долара през предходната година до 119,6 млн. долара. Приходите на компанията също са се увеличили от 758 млн. до 1,7 милиарда долара, съобщава „Медиафакс“.

Бурният финансов растеж на Temu обаче е съпроводен с остри критики относно данъчната ѝ политика.

Организацията Fair Tax Foundation обвини компанията, че е платила едва 18 млн. долара корпоративен данък, като близо 3 млн. долара от тази сума представляват допълнителна задължителна такса, въведена в края на 2023 г.

Изпълнителният директор на фондацията Пол Монахан заяви, че „структурата на Temu оставя малко или никаква данъчна полза за Европа“, описвайки я като част от „верига от компании, регистрирани в данъчни убежища“. Той призова европейските правителства да „защитят своята данъчна база“ и да осигурят равнопоставени условия за местните търговци.

Компанията, която управлява европейските операции на Temu – Whaleco Technology, е регистрирана в Ирландия и чрез корпоративната си структура управлява финансовите потоци в рамките на ЕС.

Финансовият успех на Temu идва в момент, когато натискът от страна на регулаторите в ЕС се засилва.

През юли 2025 г. Европейската комисия предварително установи, че Temu нарушава Закона за цифровите услуги (DSA), тъй като не успява да осигури достатъчна защита на потребителите от незаконни и потенциално опасни продукти.

В Германия също се води разследване за съмнения в манипулиране на цените – Федералната служба по картелите анализира условията, при които работят търговците и доставчиците на германската платформа. През октомври 2025 г. беше официално открито антимонополно разследване срещу Temu за дейността ѝ на германския пазар.

Освен това ЕС подготвя такса от 2 евро за обработка на малки пратки, влизащи в блока – мярка, която директно ще засегне бизнес модела на Temu. В момента около 4,6 милиарда малки пратки влизат в ЕС годишно, като над 91% от тях идват от Китай.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK