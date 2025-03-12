Два руски стратегически бомбардировача Ту-22МЗ извършиха планов полет над неутрални води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от руски медии.

В изявлението се посочва, че на отделни етапи от полета, който е продължил повече от четири часа, бомбардировачите са били съпровождани от чуждестранни изтребители, но не се уточнява от кои държави.

Министерството уточни, че бомбардировачите са били ескортирани от два руски изтребителя - Су-30СМ и Су-27.

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Всички останали държави с излаз на Балтийско море са членове на НАТО, отбелязва Ройтерс.

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