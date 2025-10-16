Руски монах беше осъден на две години затвор и глобен с 5000 евро по силата на новия имиграционен закон на Гърция, след като бе признат за виновен, че е пребивавал незаконно в страната в продължение на 3 години.

Присъдата обаче няма да бъде приведена в изпълнение, тъй като монахът се е съгласил доброволно да напусне Гърция, съобщи „Катимерини“, цитирана от БГНЕС.

Той бил задържан на летище Солун, докато се опитвал да отпътува за Москва през Истанбул, когато властите открили, че няма валидни документи за пребиваване.

Разследването показало, че монахът е влязъл в Гърция в началото на 2022 г. с двумесечно разрешително за престой. След изтичането му посетил Света гора, където получил тридневно разрешение за достъп, но останал в изцяло мъжката монашеска общност повече от три години, живеейки в руския православен манастир „Свети Пантелеймон“.

„Планирах да се върна в родината си още през 2022 г., но не успях да намеря билет“, заявил монахът пред съда. „Живеех в манастира „Свети Пантелеймон“. Сега искам да се върна“, каза руският монах.

Той добави, че е смятал, че ще получи само малка глоба за това, че е надвишил разрешения срок на престоя си.

