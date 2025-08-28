Русия и Китай са провели първото си съвместно патрулиране с подводници в Тихия океан, според информации в държавните медии, съобщи Си Ен Ен.

Патрулирането с дизел-електрически подводници е започнало в началото на август, а руската подводница „Волхов” е изминала около 2000 мили по време на пътуването си от базата си във Владивосток, според изявление на руския Tихоокеански флот.

Подводниците са патрулирали в Японско море и Източнокитайско море, се посочва в изявлението.

Китай не е потвърдил патрула, но държавният вестник „Global Times“ го споменава в репортаж, позовавайки се на руските съобщения.

„Първото съвместно патрулиране с подводници показа високо ниво на стратегическо взаимно доверие между Китай и Русия. Поддържането на връзка между подводниците изисква не само по-висока техническа експертиза, но и по-задълбочени обмени“, цитира Global Times китайския военен експерт Джан Джунше.

„Чрез съвместните учения и патрули китайският и руският военноморски флот постепенно увеличават способностите си за съвместно опазване на морската сигурност и стабилност“, заяви Джан пред Global Times.

Китай и Русия засилват военното си сътрудничество през последните няколко години.

През 2021 г., в рамките на пътуване, обявено за първото съвместно китайско-руско военноморско патрулиране в западната част на Тихия океан, флотилия от 10 китайски и руски военни кораба обиколи главния остров на Япония.

Оттогава съвместни патрули се провеждат ежегодно.

ТАСС съобщи в сряда, че целта на патрулите „е да се засили военноморското сътрудничество между двете страни, да се гарантира мир и стабилност в Азиатско-тихоокеанския регион, да се наблюдава морската зона и да се защитят руските и китайските морски икономически съоръжения“.

Пекин и Москва също разширяват обхвата на своето сътрудничество. Съвместни въздушни и морски патрули се провеждат край Аляска от 2023 г., включително съвместен патрул на четири кораба на китайската брегова охрана и два кораба на руската гранична охрана, които патрулират в Берингово море близо до морската граница между САЩ и Русия миналата година, според съобщение на американската брегова охрана.

В отделна акция американската брегова охрана съобщи по-рано този месец, че наблюдава дейността на пет китайски изследователски кораба в арктическите води на САЩ.

Междувременно, според изявления на командването, Северноамериканското аерокосмическо командване за отбрана (NORAD) е реагирало на най-малко четири полета на руски разузнавателни самолети в зоната за въздушна отбрана на Аляска през изминалата седмица.

„Тази руска дейност в ADIZ на Аляска се извършва редовно и не се разглежда като заплаха“, се казва в изявление на NORAD.

Но прегледът на съобщенията на NORAD показва, че четири полета за една седмица са необичайни. Руски самолети са били проследени в ADIZ в единични случаи през юли и април и два пъти през февруари тази година, според изявления на NORAD.

