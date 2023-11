Руска актриса е била убита при украински удар, докато е изнасяла представление пред войските в окупиран украински град.

Полина Менших е пяла в зала по повод празника на руските ракетни войски, когато сградата е попаднала под обстрел на 19 ноември. Клипове в социалните мрежи са запечатали момента на удара.

Russian actress Polina Menshikh was killed by Ukrainian shelling while performing for Russian soldiers in the Moscow-occupied Donetsk region, regional officials and a St. Petersburg theater confirmed. https://t.co/If0TfmLB78 pic.twitter.com/jfjjPpcnDi

Вижда се кака Менших пее на сцената и свири на китара. Чува се експлозия, а светлините в залата угасват.

Актрисата е починала в болница от нараняванията си. Украйна каза, че около 20 руски войници са били убити при удара, но руските власти не са коментирали твърденията, предава Би Би Си.

The #Ukrainian Armed Forces' strike on the cultural center in the DPR, which resulted in the death of actress/singer Polina Menshikh, hit the roof above the stage directly.



The auditorium is practically undamaged, but the roof above the stage is destroyed, pic.twitter.com/O4CpRYhwPI