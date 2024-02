Руската федерация постави премиера на Естония Кая Калас в списък за издирване, предаде Ройтерс. В него са поставени и министърът на културата на Литва, както и депутати от предходния парламент на Латвия.

В 45 минути пред Тъкър Карлсън Владимир Путин направи исторически прочит на „необяснимите причини“ за едно или друго решение на Ленин и Сталин по отношение на Съветския съюз, а сега Кремъл издирва политици от други държави заради „оскверняване на историческата памет".

След нахлуването на Русия в Украйна преди близо две години, балтийските държави Естония, Латвия и Литва разрушиха повечето от своите паметници от съветската епоха, включително тези, почитащи съветските войници, убити през Втората световна война.

В отговор ръководителят на руския Следствен комитет Александър Бастрикин нареди наказателно разследване по случая, а говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова обяви – „Това е само началото“.

„Престъпленията срещу паметта на световните освободители от нацизма и фашизма трябва да бъдат преследвани“, добави тя.

Разбира се, балтийските политици рискуват да бъдат арестувани, само ако преминат границата с Русия. Обявяването им „за издирване“ няма практически последствия.

„Този ход на Русия не е изненадващ. Това е доказателство, че правя правилното нещо. През цялата история Русия е прикривала своите репресии зад така наречените „правоприлагащи органи“. Знам това от семейната си история. Когато баба ми и майка ми бяха депортирани в Сибир, КГБ издаде заповедта за арест“, написа в платформата „Х“ премиерът на Естония.

