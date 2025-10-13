Русия следи със загриженост съобщенията за сблъсъци по границата между Пакистан и Афганистан, съобщава „Ройтерс“. Кремъл призова Кабул и Исламабад да проявят сдържаност.

„Според постъпващата информация ситуацията се стабилизира. Приветстваме този процес", се добавя в изявлението на руското външно министерство.

Москва е била притеснена от съобщенията за поредното изостряне на ситуацията в района на афганско-пакистанската граница на 10 – 11 октомври, посочва БТА. "Кабул и Исламабад коментират по различен начин характера на сблъсъците и причините за ескалацията", коментира руското дипломатическо ведомство.

„Към настоящия момент, според постъпващата информация, обстановката се стабилизира. Приветстваме този процес. Призоваваме Кабул и Исламабад към търпение и сдържаност, разрешаване на всякакви разногласия с политико-дипломатически средства“, подчертаха от руското външно министерство.

Москва разчита на възобновяване на конструктивния диалог между Афганистан и Пакистан, включително по въпросите на борбата с тероризма и регионалната сигурност.

