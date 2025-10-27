За да върви България уверено, да се развива като модерна, европейска държава, трябва да има ясна отговорност в управлението, казва президентът Румен Радев, на среща с българската общност в Рияд.
Това съобщават от пресслужбата на "Дондуков" 2.
Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия, за участие в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции".
Пред сънародниците ни Радев подчертава, че няма как България да се развива напред, докато не бъде отстранен, цитирам- "модела на задкулисие".
На срещата в посолството ни в Рияд, президентът казва още, че за да се развива България като модерна, европейска, демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението.
