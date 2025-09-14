Румъния остро осъди навлизането на руски дрон във въздушното ѝ пространство по време на атака срещу съседна Украйна ден по-рано, заявявайки, че действията на Москва представляват „ново предизвикателство“ за сигурността в Черно море.

„Като държава-членка на НАТО, Румъния категорично осъжда безотговорните действия на Руската федерация и подчертава, че те представляват ново предизвикателство за регионалната сигурност и стабилност в района на Черно море,“ се казва в изявление на Министерството на отбраната. В него се добавя още, че „подобни инциденти показват липсата на уважение на Руската федерация към международното право.“

