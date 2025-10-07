Румъния се изкачи до шесто място в класацията на автомобилните производители в ЕС, изпреварвайки страни като Италия и Унгария, показва годишният доклад на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Страната е произвела 235 561 леки автомобила през първите шест месеца на 2025 г. – или отчита се спад от 6,5% спрямо същия период на 2024 г. Ако се включат и лекотоварните автомобили, общото производство възлиза на 284 216 единици – с 2,8% по-малко от предходната година.

Заводът на Dacia в Мьовени е сглобил 157 206 автомобила (спад с 7,5%), докато Ford Otosan в Крайова е произвел 127 010 коли (ръст от 3,7%). Тази тенденция се е запазила и през летните месеци, когато „Форд“ е изпреварил „Дачия“ както през юли, така и през август.

Европейски контекст и позицията на Румъния

Германия остава безспорен лидер в автомобилното производство с 2,1 млн. коли за първото полугодие – над една трета от общото производство в ЕС. Следват Испания (934 414 автомобила), Чехия и Словакия (общо 1,3 млн.) и Франция на пето място.

Като цяло производството на автомобили в Европа е намаляло с 2,8%, спрямо 2024 г. Въпреки това Румъния затвърждава позицията си сред водещите производители, като генерира близо 4% от всички автомобили, сглобени в ЕС.

Спадът в румънското производство се обяснява с намаленото търсене на определени модели и прекратяването на програмата Rabla за стимулиране на покупките на нови коли, която би добавила още около 10 000 произведени автомобила. Моделите Dacia Duster, Bigster, Sandero и Logan продължават да доминират националното производство, а румънската автомобилна индустрия остава ключов доставчик на авточасти за цяла Европа.

