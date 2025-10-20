Заключена в малка стая от собствените си родители в продължение на 27 години. Без дрехи, без светлина, без любов... съдбата на Мирела К. шокира Полша.

Заради чиста случайност 42-годишната жена, която е с тежко недохранване, сега е освободена от капана на дома си.

Мирела К. е била в неизвестност от 15 години. Оказва се, че през цялото време тя е живяла в малката си детска стая - изолирана от външния свят в продължение на близо три десетилетия при катастрофални условия, разказват полските медии.

Мирела дори не е имала лична карта. Защо никога не е напускала дома на родителите си през всичките тези години, остава неясно.

В края на юли полицаи били извикани в къщата на родителите на Мирела. Техни съседи подали сигнал, след като чули силни викове.

На място служителите на реда се натъкнали на 81-годишна жена, която обяснила, че това е било просто спор със съпруга ѝ. Въпросният мъж обаче не бил вкъщи по това време.

По време на полицейската операция полицията забелязала, че 42-годишната дъщеря на двойката също е в апартамента.

Жената заявила, че всичко е наред и не се нуждае от помощ. Служителите обаче забелязали значително подуване на краката ѝ и затруднено ходене. След това били извикани парамедици, които в крайна сметка решили да отведат жената в болница.

Оттогава 42-годишната Мирела получава медицински грижи и психологическа подкрепа, която да ѝ помогне да се справи с травматичните си преживявания.

Организирана е и кампания за набиране на средства за финансиране на лечението, рехабилитацията и новия ѝ живот.

Майка ѝ обаче подчертава пред onet.pl, че семейството не се нуждае нито от пари, нито от други дарения.

Снимка: null/Archiwum prywatne

„Съкрушена съм, няма да преживея това... Защо ни трябват дрехи, якета... Това, което хората носят, за какво ни е необходимо", пита тя.

„Самата Мирела казва, че никога не е успяла да проследи как се развива града ѝ, че е изостанала във всичко и е пропуснала толкова много. Никога не е била на лекар, никога не е кандидатствала за лична карта, никога не е излизала на разходка или дори на балкон. Никога не е била на зъболекар, нито на фризьор. Състоянието на косата и зъбите ѝ е критично. Дори изгнилите ѝ зъби застрашават здравето ѝ, поради което е необходимо спешно лечение в частна практика.“

На въпроса защо Мирела няма лична карта, 81-годишната ѝ майка не може да даде ясен отговор.

След инцидента полицията се е свързала със Службата за социално подпомагане в Швентохловице, за да разследва обстоятелствата около семейството. Същевременно отделът за криминални разследвания е започнал разследване по подозрение за домашно насилие съгласно член 207, параграф 1 от полския Наказателен кодекс. Досега обаче не са повдигнати обвинения.

Снимка: Materiały redakcyjne/fakt,pl

Все още не е потвърдено, че Мирела е била държана против волята си през последните 27 години.

Сабина Кушмерска, началник на прокуратурата в полския град Чорзов, определя показанията ѝ пред таблоида „Факт“ като противоречиви.

„Самата жертва заяви, че не е напускала апартамента си в продължение на 27 години. Тя обаче не можа да представи убедителна причина за това“, посочват разследващите.

Съседите на семейството помнят Мирела добре. Всички казват, че момичето е изчезнало. Когато са попитали родителите му какво се е случило с нея, майката обяснила, че дъщеря ѝ е била отвлечена.

Случаят все още се разследва от Службата за социално подпомагане в Швентохловице и полицията.

