44-годишна жена от България е преживяла кошмарни моменти от мъжа, когото е срещнала миналия юни и с когото е решила да остане в Солун.

Тя разказала пред властите, че 45-годишният мъж допреди няколко дни я държал против волята ѝ в апартамент в центъра на града, малтретирал я и я изнасилвал, пише thestival.gr.

44-годишната жена твърди, че той е слагал лекарства в храната ѝ и е откраднал личната ѝ карта.

45-годишният мъж е бил арестуван от полицията по обвинения в изнасилване, отвличане, присвояване на документи, телесна повреда, заплахи и кражба.

Според гръцката полиция арестуваният е подал жалба срещу 44-годишната жена за невярно обвинение.

