В Мюнхен бе открито 190-ото издание на Октоберфест, което ще се проведе до 5 октомври 2025 г., пише ДПА. Подготовката за събитието започна още в края на юни.

Очаква се през следващите две седмици и половина фестивалът да бъде посетен от 6 до 7 милиона души. Повечето посетители идват от Германия, основно от Бавария. Международните гости са предимно от САЩ, Италия, Великобритания, Австрия, Полша, Франция, Швейцария, Испания и Нидерландия, а от миналата година – и от Индия.

Големият въпрос на всяко издание на Октоберфест е за цената на бирата. Миналата година литровата халба струваше около 15 евро, а тази година повечето бири са с цена над тази сума. Най-скъпата – в шатрата "Мюнхнер Щубн" (Münchner Stubn) – достига 15,80 евро.

Едва няколко продавачи предлагат литър бира за под 15 евро, допълва икономическото издание "Яху файненс".

Снимка: EPA

Високите цени не се ограничават само до напитките. Тази година литър трапезна вода струва средно 10,95 евро. Най-скъпата пържола в една от палатките е с цена 410 евро – за 1,2 килограма говеждо месо Вагю, съобщи вестник "Аугсбургер алгемайне". Преди дни пържола за 229 евро – 1,3-килограмов томахоук с нарязан черен трюфел – предизвика оживена дискусия в интернет.

Цените се определят от самите търговци, въпреки че събитието се организира от общината. Градските власти следят развитието на цените, за да гарантират, че те остават в разумни граници. Независимо от стойността ѝ, всяка година на фестивала се изпиват около 7 милиона литра бира.

Снимка: EPA

Менюто на Октоберфест все по-често включва регионални и биологични продукти, както и вегетариански и веган ястия – сладки картофи, яхнии от боб и нахут, гулаш от джакфрут.

Най-популярни остават традиционните месни специалитети. През 2024 г. на фестивала са били консумирани 125 вола и 70 000 свински бутчета. Най-поръчваното ястие е печеното пиле "Хендл" (Hendl), което се сервира около 500 000 пъти годишно.

Фестивалът разполага с 14 големи и 21 по-малки шатри. Големите побират около 6000 души, а по-малките – до 3000. Специална зона е "Ойде Визн" (Oide Wiesn), където в три шатри звучат традиционни духови оркестри, а атракционите са в класически стил. За нея се заплаща входна такса от 4 евро.

Посещението на Октоберфест по принцип е безплатно. Достъпът до по-големите шатри е свободен, стига да не са препълнени.

