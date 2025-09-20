Октоберфест в южния германски град Мюнхен започна, като се очаква световноизвестният бирен фестивал да привлече милиони посетители, предаде ДПА.

Кметът на баварската столица Дитер Райтер откри 190-ото издание на най-големия по рода си фестивал в света на поляната Терезиенвизе. Той откри канелката на първата бъчва с възгласа „Налято е!“.

Снимка: Ройтерс

Както повелява традицията, първата халба с обем един литър отиде при баварския премиер. Маркус Зьодер заяви, че Октоберфест е отдих във времена на криза, изпълнена с „чисто удоволствие от живота“.

В продължение на 16 дни до 5 октомври гостите на събитието могат да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да се качат на виенско колело и да се обличат в традиционни носии.

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители. През 2023 г. рекордните 7 милиона души се включиха в празненствата. Смята се, че фестивалът е най-големият от този тип на света.

Снимка: Ройтерс

Първите дни на тазгодишния Октоберфест се очакват да се състоят при идеални метеорологични условия, като днес се очакват температури до 30 градуса.

Ентусиазирани посетители се редяха на опашка пред вратите в ранните часове на сутринта, нетърпеливи да си осигурят място в прочутите бирени шатри на фестивала, където първите литри бира започнаха да текат от обяд.

Снимка: Ройтерс

Властите отново затегнаха мерките за сигурност тази година след редица нападения на публични места в Германия през последната година. Забраната за ножове е разширена от пределите на фестивала до околността, като големите чанти са забранени и по входовете се извършват проверки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK