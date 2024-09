товчед ми“, казва Йоргос Йосифидис, 60-годишен пенсионер.

Като млад той е трябвало да напусне дома си заедно с останалите жители на селото, когато районът е бил наводнен.

Сушата се влоши тази година в средиземноморската страна, която е свикнала с летните топли вълни.

When it was created in 1980, the man-made Lake Mornos submerged the village of Kallio. But now, two years of mild winters have severely reduced the water level – and the sunken village has resurfaced. #greece #archeology #ancienthistory #ancientgreece #greekmythology #history pic.twitter.com/ZLY1nx68cY